TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı Kabul Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı Kabul Etti
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'la Meclis'teki makamında bir araya geldi. Görüşmeye Yeni Yol Partisi temsilcileri de katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı kabul etti.

TBMM Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Kurtulmuş, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile Meclis'teki makamında bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye, Yeni Yol Partisi TBMM Grup Başkanı Bülent Kaya, Yeni Yol Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç ve Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan da katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika
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