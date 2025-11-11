Haberler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'i Kabul Etti

Güncelleme:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Daniş ile bir araya geldi. Görüşmenin detayları hakkında bilgi verilmedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş'i kabul etti.

TBMM'nin sosyal medya hesabından yayımlanan paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'mız Numan Kurtulmuş, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Daniş'i kabul etti." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika

