TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Partilere Ziyaret Gerçekleştiriyor
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisine Meclis'teki gruplarında ziyaretlerde bulunacak.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ak Parti, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisine Meclis'teki gruplarında ziyarette bulunacak.
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, Kurtulmuş'un, yarın AK Parti ve CHP'yi, 2 Haziran Pazartesi günü ise DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisini Meclis'teki gruplarında ziyaret edeceği bildirildi.
Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika