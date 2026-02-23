Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 24 Şubat Salı günü saat 12.00'de MHP, saat 15.30'da CHP, saat 16.30'da DEM Parti'nin, 25 Şubat Çarşamba günü ise saat 15.00'de Yeni Yol Partisi, saat 16.00'da AK Parti'nin Meclis'teki gruplarını ziyaret edecek.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 24 Şubat Salı günü saat 12.00'de MHP, saat 15.30'da CHP, saat 16.30'da DEM Parti'nin, 25 Şubat Çarşamba günü ise saat 15.00'de Yeni Yol Partisi, saat 16.00'da AK Parti'nin Meclis'teki gruplarını ziyaret edecek. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı