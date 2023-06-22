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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan Senatosu Başkanı Muhammed Sadık Sanjrani ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan Senatosu Başkanı Muhammed Sadık Sanjrani ile Görüştü

Politika Haberleri

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan Senatosu Başkanı Muhammed Sadık Sanjrani ile telefonda görüştü. Sanjrani, yeni görevi nedeniyle Kurtulmuş'u tebrik etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan Senatosu Başkanı Muhammed Sadık Sanjrani ile telefonda görüştü. Sanjrani, yeni görevi nedeniyle Kurtulmuş'u tebrik etti.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, Pakistan Senatosu Başkanı Sanjrani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Sanjrani, TBMM Başkanlığına seçilen Kurtulmuş'u tebrik ederek, başarılı bir çalışma dönemi temennisinde bulundu. Sanjrani'ye teşekkür eden Kurtulmuş da Pakistan hükümeti ve halkının Türkiye'de meydana gelen deprem felaketleri sonrasında gösterdiği dayanışmayı hatırlatarak, iki ülke arasındaki dayanışma, kadim dostluk ve kardeşliğin hep hatırlanacağını söyledi. Kurtulmuş ayrıca, Yunanistan açıklarında batan mültecilerin bulunduğu teknede çok sayıda Pakistan vatandaşının hayatını kaybetmesi nedeniyle üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini iletti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Numan Kurtulmuş Meclis Başkanı Pakistan Politika Haberler

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