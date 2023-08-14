TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Pakistan'ın bağımsızlık gününü tebrik etti ve Pakistan'ın gelecek günlerinin huzurlu ve müreffeh olmasını diledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan'ın bağımsızlık gününü kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Muhammed İkbal'in ifadesiyle pak insanların ülkesi olan dost ve kardeş Pakistan'ın bağımsızlık gününü tebrik ediyorum. Kıvançta ve hüzünde, sevinçte ve kederde her zaman birlikte olduğumuz Pakistan'ın gelecek günlerinin çok daha huzurlu, müreffeh ve esenliklerle dolu olmasını dilerim." ifadelerine yer verdi.