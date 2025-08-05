Kurtulmuş: Bu Süreç Milletimizin Meselesidir

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "Örgütün kendini feshederek silahların tamamen susturulması ile başlayan süreç, herhangi bir kişi, kurum ya da siyasi yapının değil doğrudan doğruya aziz milletimizin meselesidir"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "Örgütün kendini feshederek silahların tamamen susturulması ile başlayan süreç, herhangi bir kişi, kurum ya da siyasi yapının değil doğrudan doğruya aziz milletimizin meselesidir" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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