Kurtulmuş: Bu Süreç Milletimizin Meselesidir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "Örgütün kendini feshederek silahların tamamen susturulması ile başlayan süreç, herhangi bir kişi, kurum ya da siyasi yapının değil doğrudan doğruya aziz milletimizin meselesidir" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika