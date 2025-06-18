TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi'ne Katılıyor

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 19-20 Haziran'da Brüksel'de düzenlenecek NATO Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılacak. Zirvede, Rusya-Ukrayna savaşı ve terörle mücadele konularında mesaj vermesi bekleniyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Belçika'ya gidecek.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, NATO Parlamenter Asamblesi'ndeki (NATO PA) Belçika Temsilciler Meclisi ev sahipliğinde Brüksel'de 19-20 Haziran'da düzenlenecek NATO Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılacak.

NATO üyesi ülkelerin parlamento liderlerinin bir araya geleceği zirvede, NATO PA'nın 70'inci yıl dönümünde parlamenter diplomasi alanında gelinen nokta ele alınacak.

NATO Liderler Zirvesi öncesinde yapılacak NATO Parlamento Başkanları Zirvesi, ABD'nin başkenti Vaşington'da gerçekleştirilen zirvenin ardından ikinci olma özelliği de taşıyor.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Brüksel'deki zirve kapsamında, NATO PA Başkanı Marcos Perestrello'nun, NATO Karargahı'nda parlamento başkanları ve temsilcileri onuruna vereceği davete katılacak.

Belçika Temsilciler Meclisi'ndeki NATO Parlamento Başkanları Toplantısı'nda katılımcılara hitap edecek Kurtulmuş'un, Rusya- Ukrayna savaşı, İsrail- İran çatışmaları, İsrail'in Filistin toprakları ve bölge ülkelerinde gerçekleştirdiği huzur ve güven ortamını zedeleyen hukuksuz saldırıları, terörle mücadele ile milletlerin ve devletlerin eşitliği prensibinde yeni bir küresel sistemin kurulması konularında mesaj vermesi bekleniyor.

Kurtulmuş'un, zirve kapsamında ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.

Kaynak: AA / Gazi Nogay - Politika
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