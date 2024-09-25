TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Moskova'da Rus Mevkidaşı ile Görüştü
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya Federal Meclisi Başkanı Vyacheslav Volodin ile Moskova'da bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerinin gelişimi ele alındı.
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Numan Kurtulmuş, Rusya Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ile Moskova'da görüştü.
Numan Kurtulmuş, görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ile Moskova'da bir araya geldik. Güncel bölgesel ve küresel meseleleri ele aldığımız görüşmemizin, karşılıklı saygıya dayanan Türkiye-Rusya ilişkilerinin gelişimine katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.