TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mısır Büyükelçisi'ni Kabul Etti
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Amr Soliman Abdelmeguid El - Hamamy'i kabul etti. Görüşmeye ilişkin detaylar sosyal medya üzerinden paylaşıldı.
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Amr Soliman Abdelmeguid El - Hamamy'i kabul etti.
TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Amr Soliman Abdelmeguid El - Hamamy'yi kabul etti" denildi. Görüşmeye ilişkin fotoğraf da paylaşıldı.
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