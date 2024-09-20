TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mısır Büyükelçisi'ni Kabul Etti

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Amr Soliman Abdelmeguid El - Hamamy'i kabul etti.

TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Amr Soliman Abdelmeguid El - Hamamy'yi kabul etti" denildi. Görüşmeye ilişkin fotoğraf da paylaşıldı.