TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı ve TSK Komuta Kademesini Kabul Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı ve TSK Komuta Kademesini Kabul Etti
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesini makamında kabul etti. Görüşme basına kapalı olarak yaklaşık 1 saat sürdü.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Türk Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ) komuta kademesini kabul etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve TSK komuta kademesini Meclis'teki makamında kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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