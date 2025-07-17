TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı ve TSK Komuta Kademesini Kabul Etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesini makamında kabul etti. Görüşme basına kapalı olarak yaklaşık 1 saat sürdü.
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Türk Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ) komuta kademesini kabul etti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve TSK komuta kademesini Meclis'teki makamında kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika