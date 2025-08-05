TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "Milletimiz geçmişte en zorlu dönemlerde nasıl birlik içerisinde kenetlenerek hareket ettiyse bugün de aynı inanç, kararlılık ve dayanışma ile bu sorunu çözecektir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika