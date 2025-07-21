TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi Ziyaret Etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM'de yaklaşık 35 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede 'Terörsüz Türkiye' hedefi için TBMM'de kurulacak komisyon çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret etti. Bahçeli, Kurtulmuş'u kapıda karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 35 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Bahçeli, Kurtulmuş'u kapıya çıkarak uğurladı.
TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret etti. Ziyarette, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyon çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.