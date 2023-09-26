TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mevlit Kandili dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Kurtulmuş, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın dünyayı teşriflerinin yıl dönümünü şükranla idrak ettiklerini belirterek, Mevlid Gecemizin mübarek olmasını diledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın (s.a.v) dünyayı teşriflerinin yıl dönümünü şükranla idrak ediyoruz. O'nun insanlığı karanlıktan aydınlığa, zulümden adalete, ayrımcılıktan kardeşliğe, kötülükten iyiliğe, cehaletten ilme ulaştıran kutlu yolunda olmak duasıyla; Mevlid Gecemiz mübarek olsun." ifadelerine yer verdi.