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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mete Gazoz'u tebrik etti

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Almanya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz'u tebrik etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Almanya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz'u tebrik etti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Dünya ve Olimpiyat Şampiyonluğunun ardından rakibini 6-0 yenerek Avrupa Şampiyonu olan milli sporcumuz Mete Gazoz'u yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Politika

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