TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Merih Demiral'ın men cezasını kınadı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) A Milli Futbol Takımı sporcusu Merih Demiral için iki maç müsabakalardan men kararını kınadı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli futbolcumuz Merih Demiral için UEFA Disiplin Kurulu tarafından verilen kararı kınıyorum. Bu ceza, çifte standartlı, ön yargılı bir anlayışın neticesidir. Maksadını aşan bu karar, EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na gölge düşürdüğü gibi sporun barış ve dostluk iklimini de zedelemektedir. Bizim çocuklar kim ne yaparsa yapsın şimdiden bizim şampiyonlarımızdır" ifadelerini kullandı.