TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Meclis Yeni Bir Anayasa Yapmaya Muktedirdir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş : "Bu Meclis Türkiye Cumhuriyeti'nin 28. Dönemini oluşturan Türkiye Büyük Millet Meclisi kendinden önceki yeni bir Anayasa yapmaya, yeni Anayasa'da bazı değişiklikle yapmaya da muktedirdir, millet tarafından yetkilendirilmiştir"

ANKARA - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, " Bu Meclis Türkiye Cumhuriyeti'nin 28. Dönemini oluşturan Türkiye Büyük Millet Meclisi kendinden önceki yeni bir Anayasa yapmaya, yeni Anayasa'da bazı değişiklikle yapmaya da muktedirdir, millet tarafından yetkilendirilmiştir" dedi.

2024 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve 2022 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri TBMM, Sayıştay ve Kamu Denetçiliği Kurumu ile devam etti.

Kurtulmuş, Anayasa yapma yetkisi konusunda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak söylüyorum, Hiç bir ön yargı olmaksızın, hiç bir ard niyet olmaksızın sepetlerimizdeki bütün bilgileri ortaya koyarak iti niyetle ve doğru zemini esas alarak 85 milyonu ilgilendiren çok güçlü bir Anayasa yapım sürecini yürütebileceği, böyle birikime sahip olduğu, böyle bir siyasete sahip olduğu kanaatindeyim. Anayasalar bir partinin, partilerin teklifi olmaz, milletin teklifi olur. Bu Anayasa'nın milletin Anayasası olabilmesi en geniş konsensus, kabulle çıkması hepimiz üzerimize düşe sorumlulukları yerine getireceğimiz kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

Meclisin Anayasa yapmaya muktedir olmadığına ilişkin söyleme cevap veren Kurtulmuş, "Bu Meclis Türkiye Cumhuriyeti'nin 28. Dönemini oluşturan Türkiye Büyük Millet Meclisi kendinden önceki yeni bir Anayasa yapmaya, yeni Anayasa'da bazı değişiklikle yapmaya da muktedirdir, millet tarafından yetkilendirilmiştir" dedi.

Can Atalay'ın durumuna ilişkin Kurtulmuş, "Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekilleri ant içme töreninde Can Atalay'ın ismi okunarak, Can Atalay'ın milletvekili listesinde olduğu, Türkiye Büyük Millet Meclisi kayıtlarına geçirilmiştir. Arkasından Atalay'ın özlük haklarının verilmesi, danışmanlarının da olmasıyla, böylece bir milletvekili arkadaşımız hangi hakları kullanıyorsa Can Atalay'a hakları verilmiştir. Bütün partilerin ittifakıyla bağımsızlara düşen haklar çerçevesinde insan Hakları İnceleme Komisyonu'na seçilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi kendisi mahkeme yerine koyup Can Atalay kararı ile ilgili mahkeme kararı çıkartması düşünülemez. 28.09.2023 tarihinde Atalay'ın kararı Yargıtay tarafından onandı. Ben bu kararı TBMM Genel Kurulu'na sevk etmedim" şeklide konuştu.