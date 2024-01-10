TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Meclis Fiilen Açıktır

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Anayasanın bize verdiği yetki ve iç tüzük gereği Meclis ara vermiş değildir. Şu anda Meclis fiilen açıktır" dedi.

Kurtulmuş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret etti. Kurtulmuş, gazetecilik mesleğinin önemli kamusal bir görev olduğunu söyleyerek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında faaliyetleri çok güzel, aktif şekilde vatandaşlarımıza iletmek için yoğun çaba harcıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, gazetecilerin sorularını da cevapladı. Kurtulmuş, yeşil pasaport verilmesine ilişkin soruya, "15 yıllık süreyi gazetecilik mesleğinde doldurmuş olması yeşil pasaport hakkından yararlanmış, seyahatleri açısından faydalı olacağına inanıyorum" şeklinde cevap verdi.

Hatay milletvekili Can Atalay konusundaki soru üzerine ise Kurtulmuş, "Şu anda bir şey söylemek istemem. İki yargı organı arasındaki sürtüşmenin bir de TBMM tarafı olmaması için yazıyı göndermedik. Henüz bu konuda ortaya çıkmış bir şey yok" diye konuştu.

Kurtulmuş, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin soruya da, "Meselenin birinci muhatabı İsveç'tir. Biz NATO'nun genişlemesine karşı değiliz. Türkiye kendi üzerine düşen görevleri yerine getirdi. İsveç'in önünde onların da sorumlulukları önemli. Bir kısmını yerine getirdiğini görüyoruz" dedi.

Meclis olağanüstü toplantısına ilişkin soruya ise Kurtulmuş, "Bu tür konular üzerinde siyasi polemiğin içine çekilmesine izin vermem. Yaz ayında CHP grubunun dile getirmiş olduğu Meclis olağanüstü toplantı talebini istedikleri gün ve saatte yerine getirdim. Anayasanın bize verdiği yetki ve iç tüzük gereği Meclis ara vermiş değildir. Şu anda Meclis fiilen açıktır" cevabını verdi. - ANKARA