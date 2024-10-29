TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Ekonomi ve Çalışma Bakanı'nı Kabul Etti

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Ekonomi ve Çalışma Bakanı Besar Durmishi'yi kabul etti.

TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Ekonomi ve Çalışma Bakanı Besar Durmishi'yi kabul etti" denildi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.