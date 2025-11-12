TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuveyt Büyükelçisi'ni Kabul Etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Abdulaziz Aladwani'yi kabul ederek iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi.
