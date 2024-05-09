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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Küba'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarette Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Küba Halkın Gücü Ulusal Meclisi arasında mutabakat zaptı imzaladı. İmzalanan zapt ile iki ülke parlamentosu arasında çalışma grubu kurulması ve işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Küba'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarette, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Küba Halkın Gücü Ulusal Meclisi arasında mutabakat zaptı imzalandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Küba Halkın Gücü Ulusal Meclisi Başkanı Esteban Lazo Hernandez, Küba parlamento binası Capitolio'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından iki ülke parlamentosu arasında, "Çalışma Grubu Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.

Çalışma grubu faaliyetlerinin amaçlarının belirlendiği mutabakat zaptına göre, parlamentolar arasındaki mevcut işbirliğinin yanı sıra siyaset, ekonomi, ticaret, maliye, bilim, eğitim, kültür ve diğer alanlarda da işbirliği geliştirilecek.

Mutabakat zaptı uyarınca yasama, denetim ve parlamentonun diğer faaliyetlerine ilişkin tecrübe ve bilgi paylaşımını güçlendirmek amacıyla ihtisas komisyonları ve idari teşkilatlar arasında düzenli temaslar, karşılıklı ziyaretler ve ortak toplantıların yapılması teşvik edilecek, uluslararası parlamenter kuruluşlar ve konferanslar kapsamındaki faaliyetler ortak gündem ve müşterek menfaat doğrultusunda koordine edilecek.

İdari teşkilatların kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla deneyimlerin ve en iyi uygulamaların paylaşımını kolaylaştıran teknik işbirliği projeleri ve eğitim programlarının düzenlenmesinin teşvik edilmesi öngörülen mutabakat zaptına göre enerji, sağlık, eğitim, tarımsal kalkınma, turizm ve doğal afetlerin etkilerinin azaltılması gibi alanlar da dahil olmak üzere parlamentoların karşılıklı çıkarlarını ilgilendiren konularda düzenli istişarelerde bulunulacak.

Kaynak: AA / Politika

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