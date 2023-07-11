TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş KKTC'ye ziyaret gerçekleştirdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirdiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'ya geldi. Kurtulmuş ve beraberindeki heyet, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.