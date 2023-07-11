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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş KKTC'ye Resmi Ziyaret Gerçekleştirdi

Politika Haberleri

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanı seçilmesinin ardından ilk resmi yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdi. Kurtulmuş, KKTC temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanı seçilmesinin ardından ilk resmi yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Numan Kurtulmuş Meclis Başkanı Kıbrıs Politika Haberler

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