TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC'nin Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 'Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutlayarak, 'Kıbrıs bizim kalbimizdir, milli davamızdır, adanın barış ve esenliğinin teminatı olan kardeşliğimiz ilelebet devam edecektir.' ifadelerini kullandı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümü ve 'Barış ve Özgürlük Bayramı' dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 'Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı. Kurtulmuş, mesajında, 'Kıbrıs bizim kalbimizdir, milli davamızdır, adanın barış ve esenliğinin teminatı olan kardeşliğimiz ilelebet devam edecektir. 20 Temmuz 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimizi saygıyla selamlıyorum.' ifadelerine yer verdi.