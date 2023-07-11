TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş KKTC'den Ayrıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ayrılarak Azerbaycan'a hareket etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, beraberindeki parlamento heyetiyle, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) ayrıldı.

Meclis Başkanı Kurtulmuş ve beraberindeki heyeti Lefkoşa Ercan Havalimanı'ndan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve diğer yetkililer uğurladı.

Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti, KKTC'den Azerbaycan'a hareket etti.