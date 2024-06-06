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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile bir araya geldi

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile Bakü'de bir araya geldi. Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası platformlardaki varlığını önemsediklerini ve Kıbrıs Türk halkının hukukunun korunması için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"Gözlemci üye sıfatıyla Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 13. Genel Kurulu'na katılan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile Bakü'de bir araya geldik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası platformlardaki varlığını son derece önemli buluyoruz. Kıbrıs Türk halkının hukukunun korunması, refahı ve huzuru için Türkiye olarak her platformda çalışmalarımızı büyük bir gayretle sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Politika

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