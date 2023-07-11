TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC temasları kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi. Kurtulmuş, görüşmede Kıbrıs davasının Türkiye'nin milli davası olduğunu vurguladı ve KKTC'nin uluslararası alanda tanınması için destek verdiklerini belirtti. Ayrıca, Ercan Havalimanı'nın açılışının önemine değinerek, bu açılışın Kıbrıs Devleti'nin egemenliğinin tescili anlamına geldiğini ifade etti. Kurtulmuş, Türkiye, Azerbaycan ve KKTC arasındaki ilişkilerin önemine de değindi ve üç devletin tek millet olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin gücünün her alanda etkili olduğu bir yüzyıl olacağını ve Türkiye ile Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'de barış adası olacağını dile getirdi.