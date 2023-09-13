TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan Meclis Başkanı ile görüştü

TÜRKİYE Büyük Milleti Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev ile telefonda görüştü.

TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TBMM Başkanımız Numan Kurtulmuş, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev ile telefonda görüştü. İki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra, bölgesel son gelişmelerin de ele alındığı görüşmede TBMM Başkanımız Kurtulmuş, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) bünyesinde yakalanan ivmenin daha güçlü bir şekilde sürdürülmesi temennisini dile getirerek, TDT'nin rolünün ve etkinliğinin daha da artırılması için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. Kırgızistan'ın bağımsızlığının 32'nci yılını da kutlayan TBMM Başkanımız Kurtulmuş ayrıca, TBMM Başkanlığı'na seçilmesinden dolayı tebriklerini ileten Şakiyev'e teşekkür etti" denildi.