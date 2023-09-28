TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kıbrıs ve Azerbaycan ile ilgili açıklamalara tepki gösterdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Temsilciler Meclisi Başkanı Annita Demetriou'nun Kıbrıs ve Azerbaycan ile ilgili sözlerine tepki gösterdi. Kurtulmuş, Kıbrıs'ta işgalin Rum tarafı tarafından gerçekleştirildiğini belirtirken, Azerbaycan'ın Karabağ'ı kurtarma konusundaki hassasiyetini desteklediğini ifade etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Temsilciler Meclisi Başkanı Annita Demetriou'nun Kıbrıs'la ilgili sözlerine, "Kıbrıs'ta bir işgal vardır, doğru. Kıbrıs'taki işgalci Türkiye değil, 1960'ta kurulmuş yasal Kıbrıs Cumhuriyeti'ni ortadan kaldıran, Cumhuriyet'i işgal eden Rum tarafının işgalidir" ifadeleriyle tepki gösterdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'nda Türkiye ve Azerbaycan'la ilgili açıklamaları nedeniyle Rum temsilciye tepki gösterdi. Kurtulmuş, kendisinden önce kürsüye gelen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Temsilciler Meclisi Başkanı Annita Demetriou'nun Türkleri "işgalci" olarak nitelendirmesi üzerine, "Kıbrıs'ta bir işgal vardır, doğru. Kıbrıs'taki işgalci Türkiye değil, 1960'ta kurulmuş yasal Kıbrıs Cumhuriyeti'ni ortadan kaldıran, Cumhuriyet'i işgal eden Rum tarafının işgalidir. Enosis yanlısı olan grupların Kıbrıs Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmasına tabii ki Türkiye, garantör bir ülke olarak seyirci kalamazdı ve seyirci kalmadı" ifadesini kullandı.

"Karabağ, kıyamete kadar Azerbaycan toprağı olacak"

Kurtulmuş, Demetriou'nun Azerbaycan için "işgalci" ifadesini kullanmasına da tepki gösterdi. "Ermenistan'ın Karabağ'ı 33 yıl süren işgalinin karşısında Azerbaycan'ın kendi topraklarını kurtarma konusunda gösterdiği hassasiyeti anlıyor, takdir ediyor ve sonuna kadar destekliyoruz" diyen Kurtulmuş, işgale karşı uluslararası bütün girişimlerin çaresiz kalması sonucunda Azerbaycan'a başka yol bırakılmadığını ve 44 gün süren bir savaşla Karabağ'ın kurtarıldığını hatırlattı. "Karabağ, kıyamete kadar Azerbaycan toprağı olarak Azerbaycan halkının elinde olacaktır" ifadesini kullanan Kurtulmuş, Karabağ'ın işgal edilen bir yer değil, halkın kurtardığı kendi toprağı olduğunu vurguladı.

Azerbaycan, Türkiye, Rusya, İran, Ermenistan ve Gürcistan'ın yer aldığı altılı ittifakın Kafkaslar'da kurmaya çalıştığı barışın bazıları tarafından zedelenmeye, ortadan kaldırılmaya çalışıldığına dikkat çeken Kurtulmuş, "Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan arasında sağlanacak barış, en başta bu iki ülke olmak üzere bütün bölge halklarının lehinedir. Zengezur Koridoru'nun açılması asla bir ülkenin inisiyatifine değil, bölge halklarının tamamının yararınadır ve öyle olmasını temenni ediyoruz" dedi. - DUBLİN