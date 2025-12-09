Kurtulmuş, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Genel Sekreteri Hajiyev'i kabul etti.
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Genel Sekreteri Asaf Hajiyev'i kabul etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika