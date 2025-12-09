Haberler

Kurtulmuş, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Genel Sekreteri Hajiyev'i kabul etti.

Güncelleme:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Genel Sekreteri Asaf Hajiyev ile bir araya geldi.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Genel Sekreteri Asaf Hajiyev'i kabul etti.

TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Genel Sekreteri Asaf Hajiyev'i kabul etti" denildi.

