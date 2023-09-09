TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümünü tebrik etti ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Harbi'nin kahramanlarını saygıyla anarak 9 Eylül zaferini kutladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümünü kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güzel İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümünü tebrik ediyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Harbi'nin tüm kahramanlarını saygıyla ve şükranla yad ediyorum. 9 Eylül zaferimiz kutlu olsun." ifadelerini kullandı.