TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İYİ Parti Milletvekiline Tepki Gösterdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın kendisine yönelik sözlerine tepki göstererek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu salonunu terk etti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Meclis, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştayın 2026 yılı bütçelerinin görüşmeleri sırasında tartışma yaşandı.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un Komisyondaki sunumunun ardından TBMM'nin 2026 yılı bütçesi üzerinden söz alan Usta, "Terörsüz Türkiye" hedefine yönelik kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarını eleştirdi.

Usta'nın konuşması sırasında Kurtulmuş'a yönelik "Sizin bir PKK sevdanız olduğunu anladık. Benim anlamadığım şey şu, Abdullah Öcalan'ın Numan Kurtulmuş sevdası nereden geliyor?" sözü üzerine salonda tartışma yaşandı.

Komisyon Başkanı Mehmet Muş, Usta'yı kullandığı ifadeler nedeniyle uyardı.

Muş, "Numan Bey bizim başkanımız. Ben devlet adamlığından, millet sevdasından başka sevgi tanımıyorum Numan Bey'de. Bu ifade yanlış oldu, buraya yakışmadı" diye konuştu.

-"Bu lafı söylemek en hafif tabiriyle hadsizliktir, haksızlıktır, terbiyesizliktir"

TBMM Başkanı Kurtulmuş da Usta'ya tepki göstererek şunları söyledi:

"Ben yedi ceddi ortada olan bir adamım, bugünün adamı da değilim. Siyasi fikirleri ve siyasi mücadelesi hepiniz tarafından malum olan birisiyim. Bu söylenen söz, beni rencide etmenin çok ötesinde çok ağır bir hakaret olarak kabul ediyorum, ağır ve yaralayıcı söz kapsamının çok üstünde bir hadsizliktir. Bu arkadaşımız bu salonda, bu söylediği sözlerden vazgeçtiğini açıkça ortaya koymalıdır. Ben PKK sempatizanı, sevdalısı falan değilim. Eğer böyle kabul ediyorsanız bunu size iade ediyorum.

Bu yaptığınız siyasi şovu da böyle basit numaralarla sürdürmeyin. Eğer bende bir sevda olacaksa ben bu vatana millete sevdalıyım. Bu milletin 86 milyon her ferdini kendi kardeşim olarak bilirim, kendi kardeşim olarak kabul ederim. Bu ülkenin insanları arasına 'Türk-Kürt' diye ayrımcılık koymak isteyenlerin hepsinin bu ülkeye zarar verdiklerini, haksızlık yaptıklarını bilirim. Bu ülkenin insanlarını sağcı, solcu, Alevi, Sünni diye ayıranların hepsinin memlekete ihanet ettiklerini düşünürüm. Dolayısıyla böylesine açık fikirlerini 40 senelik siyasi hayatı boyunca dile getirmiş olan bir adama bu lafı söylemek en hafif tabiriyle hadsizliktir, haksızlıktır, terbiyesizliktir. Ben bu salondan kalkıyorum."

Sözlerinin ardından Kurtulmuş, salonu terk ederken Komisyon Başkanı Muş da görüşmelere ara verdi.

Arada İYİ Parti ve AK Parti milletvekilleri arasında da tartışma yaşandı.