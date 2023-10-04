TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, makamında İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ve beraberindeki heyeti kabul etti. Akşener'e İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, Ankara Milletvekili Koray Aydın ve Denizli Milletvekili Yasin Öztürk eşlik etti. - ANKARA