Üye Girişi
Haberler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İtalya Meclis Başkanı ile Görüştü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Brezilya'da düzenlenen G20 Parlamento Başkanları Zirvesi kapsamında İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Lorenzo Fontana ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin parlamentolar aracılığıyla desteklenmesi ve geliştirilmesi ele alındı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Brezilya'da İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Lorenzo Fontana ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi (P20) dolayısıyla bulunduğumuz Brezilya'da temaslarına başladı. Kurtulmuş, İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Lorenzo Fontana ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ve İtalya hükümetleri arasındaki olumlu ilişkilerin parlamentolar tarafından da desteklenmesi ve parlamenter diplomasinin bütün imkanları kullanılarak iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi ele alındı. - BRASILIA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi

Narin Güran cinayetinde ilk duruşma bitti

 FED, faizde indirime gitti

FED, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

 Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tekme tokat 'konser' kavgası

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde "Ebru Gündeş" kavgası
Doktor, muayeneye gelen hastasını dakikalarca taciz etti

Doktor, muayeneye gelen genç kadını dakikalarca taciz etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UEFA ülke puanı son durum ne? GÜNCEL SIRALAMA 7 Kasım 2024! Galatasaray Uefa Avrupa Ligi puan durumu 7 Ekim Perşembe! Kopenhag Başakşehir maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kopenhag Başakşehir maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TRT Spor canlı izle! KOPENHAG BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Icardi sakatlandı mı (Galatasaray -Tottenham)? Galatasaray Tottenham maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Tottenham geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? AZ Alkmaar Fenerbahçe maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) AZ Alkmaar Fenerbahçe maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 8 Kasım Cuma Hutbesi yayınlandı! 8 Kasım Cuma Hutbesi tam metni! TRT 1 canlı maç izle! AZ ALKMAAR FENERBAHÇE MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki AZ Alkmaar Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? 9. yargı paketi meclisten geçti mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.