TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İtalya Meclis Başkanı ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Brezilya'da İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Lorenzo Fontana ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi (P20) dolayısıyla bulunduğumuz Brezilya'da temaslarına başladı. Kurtulmuş, İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Lorenzo Fontana ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ve İtalya hükümetleri arasındaki olumlu ilişkilerin parlamentolar tarafından da desteklenmesi ve parlamenter diplomasinin bütün imkanları kullanılarak iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi ele alındı. - BRASILIA