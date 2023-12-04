TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail saldırılarına tepki gösterenlere teşekkür etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Beşiktaş Genel Kurul Üyesi Ali Sinanoğlu ve oyuncu Cem Davran'a İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdikleri için teşekkür etti. Kurtulmuş, konuşmalarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak insanlık cephesinde yer aldıklarını belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren Beşiktaş Genel Kurul Üyesi Ali Sinanoğlu ile oyuncu Cem Davran'a teşekkür etti.

Kurtulmuş, Beşiktaş Jimnastik Kulübünün Genel Kurulunda, Kongre Üyesi Ali Sinanoğlu ile bir ödül töreninde Cem Davran'ın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısına tepki gösteren konuşmalarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Her iki ismin de konuşmasını sosyal medya hesabından "İnsanlık cephesinde yer aldığınız için teşekkürler" notuyla paylaşan Meclis Başkanı Kurtulmuş, Ali Sinanoğlu ile Cem Davran'ı ayrıca arayarak göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkürlerini iletti.