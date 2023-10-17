TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: İsrail'in saldırgan siyaseti durdurulmalı, Gazze'ye acil yardımlar ulaştırılmalı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail-Filistin çatışmasının siyasi çözümüyle ilgili başka müzakereler yapılabileceğini belirterek, "Ama şu anda Gazze'yle ilgili acil olan, bir an evvel ateşkesin sağlanması, yani bir ölüm makinesi olarak çalışan İsrail'in bu saldırgan siyasetinin durdurulması ve Gazze halkına acil insani yardımların behemehal ulaştırılmasıdır." dedi.

Kurtulmuş, Zeytinburnu Kazlıçeşme Sanat'taki "Zeytinburnu Mozaik Müzesi" ile "Fahreddin Paşa Medine Müdafii" sergisi ve Mozaik Kafe Restoran'ın açılış töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmesi ve Türkiye'nin buradaki rolünün sorulması üzerine Kurtulmuş, insanlığın çok büyük sınamalarından birine şahit olduklarını, İsrail'in 12 gündür Gazze'yi acımasızca bombaladığını, 3 binin üzerinde kişinin vefat ettiğini söyledi.

Bölgede elektrik, su, yakıt bulunmadığını ama bütün bunların ötesinde Gazze'de sıkışmış kalmış 2 milyon insanın geleceğe dair ümitlerinin olmadığını aktaran Kurtulmuş, "Maalesef dünyada bazı ülkeler bu gelişmeyi bir tiyatro izler gibi izliyorlar. Bazıları tamamıyla duyarsız. İşlenen açık bir insanlık, savaş suçudur. Savaşın da bir ahlakı vardır. Bilerek, isteyerek, uçakları kaldırarak, dünyanın en ağır bombalarını kullanarak, yasa dışı bombalar kullanarak; orada Gazze'deki 2 milyon insan zaten daracık bir alana sıkışmış vaziyetteler, zaten fiilen bir açık hava hapishanesinde yaşıyorlar; iyice yaşam şartları zorlaştırılmış, neredeyse imkansızlaştırılmıştır." diye konuştu.

"Bütün milletleri sesimizi en yüksek seviyede çıkarmaya davet ediyoruz"

Kurtulmuş, dünyanın her yerinde bu suça karşı çıkan, vicdan sahibi, akıl ve ahlak sahibi insanların olduğunu, bunların da seslerini yükseltmeye başladıklarını gördüklerini ifade etti.

Meselenin acil-insani ile siyasi olmak üzere iki yönü bulunduğunu aktaran Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Siyasi çözümüyle ilgili başka müzakereler yapılabilir. Ama şu anda Gazze'yle ilgili acil olan bir an evvel ateşkesin sağlanması yani bir ölüm makinesi olarak çalışan İsrail'in bu saldırgan siyasetinin durdurulması ve Gazze halkına acil insani yardımların behemehal ulaştırılmasıdır. Türkiye bu konuda hem ateşkesin sağlanması hem de acil yardımların ulaştırılması için üzerine düşeni yapmaya gayret ediyor ve ümit ediyoruz ki çok kısa bir süre içerisinde daha büyük trajediler yaşanmaması için bu konuda adım atılır. Hakkaniyetten, adaletten yana olan, vicdan sahibi bütün milletleri, insanları, siyaset mercilerini sesimizi en yüksek seviyede çıkarmaya davet ediyoruz. Nasıl Ukrayna-Rusya savaşında sivil kayıpların ortadan kaldırılması için sonuna kadar mücadele ettiysek ve etmeye devam ediyorsak, burada da Türkiye olarak onun bunun gemisine binmeden, kendi milli menfaatlerimiz ve insanlık istikametinde Gazze halkının yaşadığı bu sıkıntıların inşallah atlatılması için elimizden geleni ortaya koyuyoruz."

İsrail-Filistin barışının sağlanması için çözülmesi gereken üç konu

TBMM Başkanı Kurtulmuş, üç konu çözülmeden Orta Doğu'da bir İsrail-Filistin barışının sağlanmasının imkansız olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Birincisi 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan tam manasıyla bağımsız, müstakil, egemen bir Filistin devletinin kurulmasıdır. Yani mahalle mahalle bölünmüş ve birbirinden uzaklaştırılmış kopuk bir Filistin değil, bütünleşik bir Filistin'in ortaya konulmasıdır. İkincisi Mescid-i Aksa başta olmak üzere bütün kutsal mekanların masuniyetinin sağlanması, yani oradaki inançlara saygının en kamil manada sağlanmasıdır. Üçüncüsü ise Birleşmiş Milletlerin onlarca kararına rağmen Filistinlilerin evlerinden, iş yerlerinden, köylerinden, şehirlerinden onları tehcir eden Yahudi yerleşimciler meselesine son verilmesidir. Yani insanların evleri, iş yerleri ellerinden alınmıştır."

Böyle bir haksızlığın sürdürülemeyeceğini vurgulayan Kurtulmuş, "Böyle bir haksızlık ortadayken de zaten barış konuşulamaz. Bu üç temel meseleyi de Türkiye olarak Orta Doğu'daki barış sürecinin temel ana ekseni olarak görüyoruz ve her platformda dile getiriyoruz. Ümit ediyoruz ki Türkiye'nin çabaları sonuç verir ve bölgede hiç olmazsa önce bir ateşkes, eş zamanlı olarak yaralıların oradan tahliyesi başta olmak üzere, çocukların tahliyesi olmak üzere orada, Gazze'de insani durumun iyileştirilmesi sağlanır." değerlendirmesinde bulundu.

Türk milleti olarak öteden beri olduğu gibi Filistin halkının yanında olduklarını vurgulayan Kurtulmuş, Orta Doğu'da barıştan yana olduklarını söyledi.

Zorlamayla bir şekilde sonuç alınamayacağını bildiklerini kaydeden Kurtulmuş, burada insani kayıpların ortadan kaldırılması için olmazsa olmaz şartın iki devletli bir çözüm temelinde yeni bir Orta Doğu'nun inşa edilmesi olduğunun altını çizdi.