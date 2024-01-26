TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: İsrail'e karşı açılan davada adalet yerini bulmalı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı açılan davaya ilişkin, "Acilen tüm dünya Gazze'de yaşanan katliamları durdurmalı, insani yardımları bir an önce Gazze'ye ulaştırmalı ve uluslararası hukuk, bu eli kanlı katilleri yargılayarak hak ettikleri cezaları vermelidir" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'de işlediği savaş ve insanlık suçları için Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanan İsrail hakkında verilen ara karar, İsrail'e karşı insanlık cephesinin haklılığını ispatlar nitelikte atılan ilk adım olması açısından önemlidir. Şimdi, acilen tüm dünya Gazze'de yaşanan katliamları durdurmalı, insani yardımları bir an önce Gazze'ye ulaştırmalı ve uluslararası hukuk, bu eli kanlı katilleri yargılayarak hak ettikleri cezaları vermelidir. Bu davaya öncülük eden Güney Afrika Cumhuriyetine, davayı yerinde takip eden milletvekillerimize ve bu mücadeleyi omuzlayan hukukçulara insanlık adına teşekkür ediyorum" dedi.