TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş İrlanda'da İslam Kültür Merkezini Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İrlanda'nın başkenti Dublin'de İslam Kültür Merkezini ziyaret etti ve İrlanda Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Sean O Fearfhail ile bir araya geldi. İkili ve parlamentolar arası ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İrlanda'nın başkenti Dublin'de dün İslam Kültür Merkezini ziyaret etti. Kurtulmuş ayrıca İrlanda Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Sean O Fearfhail ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, merkezde kıldığı cuma namazının ardından Dublin'deki Müslümanlarla bir araya gelerek sohbet etti. Merkezin Genel Müdürü Ahmed Hasain'den faaliyetler hakkında bilgi alan Kurtulmuş, çalışmalarında başarılar diledi. TBMM Başkanı ayrıca İrlanda Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Sean O Fearfhail ile bir araya geldi.

İrlanda Parlamento Binası'nda gerçekleşen görüşmelerde, ikili ve parlamentolar arası ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmede, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansının önemli bir konu etrafında organize edildiğini ve olumlu neticeler oluşturacağını düşündüğünü belirtti. Türkiye-İrlanda ilişkilerinin olumlu bir seyir içerisinde olduğunu dile getiren Kurtulmuş, ekonomi ve turizm alanındaki ilişkilerin daha da artırmak için parlamenter diplomasinin bütün imkanlarını kullanarak iki ülke arasındaki ilişkinin daha da ilerletilmesi için gayret sarf etmeye hazır olduklarını belirtti.

Türkiye'nin AB üyeliği konusunda ciddi olduğunu, bunu bir stratejik hedef olarak önüne koyduğunu aktaran Kurtulmuş, Türkiye-AB ilişkilerine ilişkin İrlanda'nın Türkiye'ye verdiği desteğin artarak devam etmesini istedi. Türkiye ve AB arasında zaman zaman karşılaşılan sorunların önemli bir kısmının nedeninin AB'de, Türkiye'ye karşı uygulanan çifte standart ve haksız uygulamalar olduğunu ifade etti. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin, bu çifte standardı ve önyargıyı kaldırmak için samimi olarak gayret sarf ettiğini vurguladı.

GÖRÜTNÜ DÖKÜMÜ

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İslam Kültür Merkezi ziyareti

Sean O Fearfhail görüşmesi