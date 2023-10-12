TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile İsrail-Filistin çatışması ve bölgesel meseleler hakkında telefon görüşmesi yaptı. Kurtulmuş, ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması çağrısında bulundu.

Kurtulmuş'un, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Mohammad Bagher Ghalibaf ile görüşmesinde İsrail-Filistin çatışması ile güncel bölgesel meseleler ele alındı. Kurtulmuş, görüşmede, Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması, adil ve hakkaniyetli barışın önünü açmak için acil ateşkes ilan edilmesi ve eş zamanlı olarak insani yardım kapsamında özellikle temel ihtiyaç maddelerinin bölgeye ulaştırılması için çalışma yapılması gerektiğini belirtti. Kurtulmuş, gerilimin artması ve yayılması tehlikesine de dikkati çekerek, itidal çağrısını yineledi. İslam dünyası olarak müştereken hareket edilmesi ve ortak ses çıkarılması gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, "Siyonist rejimin başından itibaren en büyük gücü, karşısındaki İslam dünyasının dağınık olmasıdır. Hiç olmazsa, burada insani yardımlar ve Gazze'deki masum sivillere sahip çıkma konusunda müşterek hareket edilmesinde büyük fayda görüyoruz" dedi.

KALICI BARIŞIN 3 ŞARTINI AÇIKLADI

Kurtulmuş, TBMM'de bugün İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin genel görüşme yapılacağını bildirerek, TBMM olarak bütün dünya kamuoyuna Gazze'de yaşanan gayri insani durum karşısındaki rahatsızlıklarını ve Filistinlilerin hakkını, hukukunu koruyacak bir tavır içerisinde olduklarını ilan edeceklerini aktardı. Kalıcı barışın 3 şartının olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Bunlardan biri 1967 sınırlarında, başkenti Kudüs olan, tam manasıyla egemen ve bağımsız bir Filistin devletinin varlığı, 2 devletli bir çözümün sağlanması. 2'ncisi Birleşmiş Milletler kararlarına rağmen Filistinlilerin evlerini, iş yerlerini işgal ederek oraya yerleşen, onları evlerinden, köylerinden atan yerleşimciler meselesine son verilmesi. 3'üncüsü başta Mescid-i Aksa olmak üzere İslam'ın bütün kutsal mekanlarının masumiyetinin korunmasının garanti altına alınmasıdır" değerlendirmesinde bulundu.

İRAN DA TÜRKİYE'DEN DESTEK İSTEDİ

Ghalibaf da TBMM Başkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik ettiği Kurtulmuş'a, Türkiye ile İran'ın parlamenter seviyede çok iyi ilişkilerinin olduğunu ve Kurtulmuş'un göreve gelmesiyle ilişkilerin çok daha güçlü olacağını söyledi. İsrail-Filistin çatışması dolayısıyla Gazze'de su, gıda, elektrik, hastaneyle ilgili sıkıntılar yaşandığını aktaran Ghalibaf, Filistin halkına yönelik yardımların ulaştırılması için çalışmalar yapılmasında Türkiye'nin desteğini istedi.