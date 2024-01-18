TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak Büyükelçisi'ni Kabul Etti

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Majid Abdulreda Hassan Al Lachmawi'yi kabul etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, kabulde, dost ve kardeş Irak halkıyla her alanda ilişkileri artırmak için kararlı bir şekilde ikili ilişkilerin sürdürüldüğünü söyledi. Irak'ın toprak bütünlüğünün sağlanması konusunda Türkiye'nin Irak hükümetine ciddi destek verdiğini belirten Kurtulmuş, Türkiye'nin terörle mücadelesinde Irak hükümetinden anlayış ve destek beklediklerini bildirdi.

Gazze'ye saldırılar düzenleyen İsrail'in en büyük gücünün askeri, ekonomik, teknolojik ya da Amerika ve Batı'nın verdiği destek değil, İslam dünyasının ve bölge ülkelerinin iradesizliği, parçalanmışlığı ve bölünmüşlüğü olduğunu dile getiren Kurtulmuş, bölge ülkelerindeki iç çatışmaların bir an önce sona ermesi gerektiğini vurguladı. Parlamentolar arası ilişkilerin daha da artırılmasının önemine işaret eden Kurtulmuş, TBMM ve Irak parlamentosundaki dostluk gruplarının, komisyonların ortak meseleler konusunda müşterek çalışmalarının temin edilmesi arzusunu dile getirdi.

Kurtulmuş ayrıca, Büyükelçi Al Lachmawi'ye, yeni seçilecek Irak parlamento başkanını Türkiye'ye davet ettiğini söyledi.