TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Girne'deki Boğaz Şehitliğini Ziyaret Etti
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC temasları kapsamında Girne'de bulunan Boğaz Şehitliğini ziyaret etti. Kurtulmuş, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında şehit düşen askerlerin kabrinin bulunduğu şehitlikte anıta çelenk bıraktı ve şehitlik şeref defterini imzaladı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC temasları kapsamında Girne'de bulunan Boğaz Şehitliğini ziyaret etti. Kurtulmuş, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında şehit düşen 301 TSK askeri ve 26 Kıbrıslı Türk askerinin kabrinin bulunduğu şehitlikte anıta çelenk bırakan Kurtulmuş, şehitlik şeref defterini imzaladı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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