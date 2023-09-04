TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gençlik ve Aile Bankası'nı değerlendirdi

Kurtulmuş gençlerle buluştu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Sivas'ta gençlerle bir araya gelerek sorularını yanıtladı

SİVAS - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Sivas'ta gençlerle bir araya gelerek sorularını yanıtladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Sivas Kongresinin 104. Yıl dönümü etkinliklerine katılmak için gittiği Sivas'ta tarihi Buruciye medresesinde gençlerle bir araya gelerek sohbet etti. Gençlerin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, Gençlik ve Aile Bankasının önemine değinerek, "Gençlik ve Aile Bankası siyasi teklif olarak, seçim kampanyası sırasında gündeme geldi. Bunun tabii altyapı çalışmaları yapıldı, hazırlandı. Banka kadar önemli olan, Türkiye'nin özellikle Karadeniz'de keşfettiği petrolden elde ettiği gelirlerin bir kısmı bu bankanın sermayesi olarak kullanılacak. Bununla ilgili yasal düzenlemeler yapılır. İnşallah en kısa sürede uygun bir zamanda devreye girer. Önemli bir proje. Yani bizim gençlerimizin ve aileyi desteklememiz lazım. Buradaki önemli hususlardan birisi, özellikle gençlerin; evlenme, iş kurma vesaire noktasında desteklenecek olması. Zaten çok sayıda destekler var. Ama bunu kalıcı, büyük bir destek haline çevirmekte fayda olduğu kanaatindeyim." dedi.

Kurtulmuş, yanan ormanların yenide yenilerinin oluşturulması gerektiğinin altını çizerek, "Bu orman yangınlarıyla ilgili zaten ormanı yakanlarla ilgili çok ağır cezalar mevcut. Tabii bu yıl maalesef çok yoğun yangınlarla karşı karşıya kaldık. Şunu söyleyeyim bu yangınların her birisiyle ilgili gerçek nedenler nedir? Bunlar ortaya konulmaya çalışılıyor. Şöyle bir algı da yanlış, 'Ormanlarımız, birileri geliyorlar, yakıyorlar, gidiyorlar'. Ormanları gözümüzün içi gibi korumamız lazım. Çanakkale'de ben de haberleri gördüm. Birkaç saat içerisinde binlerce dönüm arazi gidiyor. O ağaçları dikebilmeniz için onlarca yıl geçmesi lazım. Burada hassas olmak lazım. Bir taraftan da Türkiye'de bu orman kayıpları yaşanırken süratle onların yerini alacak yeni ağaçların dikilmesi, yeni ormanların kurulması lazım. Liseler, ortaokullar, hatta üniversitelerde ağaçlandırma çalışmaları ve yeni orman dikim konusunda gençlerimiz öncü oluyor, gönüllü oluyorlar. Bunun da fevkalade önemli olduğunu ifade etmek isterim. İnşallah bunlara karşı da gerekli tedbirler alınarak devam ediyor." şeklinde konuştu.