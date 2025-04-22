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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Gençler ülkemizin geleceği

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Gençler ülkemizin geleceği
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çocuk oturumunda yaptığı konuşmada gençlerin Türkiye'nin geleceği için en önemli unsur olduğunu vurguladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın önemini dile getiren Kurtulmuş, bağımsızlık ve egemenliğin önemine dikkat çekti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Biz millet olarak sadece bugünü kurtarmadık, sadece bugünü en iyi şekilde oluşturmakla mükellef değiliz. Aynı şekilde bu ülkenin, vatanın ve Cumhuriyet'in ileriki nesillere en iyi şekilde devredilmesi ve Türkiye'nin sözü güçlü, gücü tesirli bir ülke olabilmesi için en önemli unsurumuz gençlerdir, evlatlarımızdır, çocuklarımızdır" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda çocuk oturumu düzenlendi. Çocuk oturumuna TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve çocuklar katıldı.

Kurtulmuş, İstiklal Marşı'yla Genel Kurulu'nun açılmasından sonra konuşma yaptı. Kurtulmuş konuşmasında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın devlet ve millet için önemine dikkat çekerek, TBMM'nin iki kere gazilik unvanı aldığını hatırlattı. Kurtulmuş, kendileri için önemli olan hususun bağımsızlık, hürriyet, egemenlik ve milletin iradesine sahip çıkarak ondan başka hiçbir iradeyi tanımamak olduğunu belirterek, "Biz millet olarak sadece bugünü kurtarmadık, sadece bugünü en iyi şekilde oluşturmakla mükellef değiliz. Aynı şekilde bu ülkenin, vatanın ve Cumhuriyet'in ileriki nesillere en iyi şekilde devredilmesi ve Türkiye'nin sözü güçlü, gücü tesirli bir ülke olabilmesi için en önemli unsurumuz gençlerdir, evlatlarımızdır, çocuklarımızdır" dedi.

Kurtulmuş, Başkanlık Divanı'na sunulan önergeyi okuttu. Önergeyle Kurtulmuş, koltuğunu 4'üncü sınıf öğrencisi Berra Koramaz'a devretti. Çocuk Başkan Berra Koramaz, çocukların Meclis kürsüsünden gerçekleştirdiği konuşmaların ardından özel oturumu kapattı. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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