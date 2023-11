TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazze'deki İnsanlık Dışı Saldırıların Sona Erdirilmesi İçin Mücadele Ediyoruz

BAKIRKÖY'de düzenlenen Asrın İş insanları Derneği (ASRİAD) toplantısında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hem sorumluluğumuz gereği hem insani ve vicdani sorumluluğumuz gereği her türlü gücümüzü ortaya koyarak Gazze'deki insanlık dışı saldırıların sona erdirilmesi için gayretle mücadele ediyoruz dedi.

Asrın İş insanları Derneği (ASRİAD)'ın 3'üncü Olağan Genel Kurulu, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un katılımıyla Bakırköy'de bir otelde düzenlendi. Programa ASRİAD eski genel başkanı Adnan Danışman, İTO Başkanı Şekib Avdagiç ve yeni ASRİAD Başkanı Cemil Yıldız ile derneğe üye pek çok iş insanı katıldı. Toplantı İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından başladı.

GAZZE'DEKİ KATLİAM BUGÜNÜN MESELESİ DEĞİLDİR DÜNÜN MESELESİDİR

Toplantıda yaptığı konuşmada şu an dünyada yaşanan olayların tarihi geçmişine değinen Başkan Kurtulmuş, Dünya artık bugün geldiği noktada hem ekonomik dengesizlikler ve adaletsizlikler hem siyasi dengesizlikler ve hakkaniyetten uzak bir sistemin olması dolayısıyla her an daha büyük çatışmalara gebe bir hale gelmiştir. Özellikle Gazze'deki katliam da bugünün meselesi değildir, dünün meselesidir. Dün dediğim tarihte 1991'de Amerika'nın Irak'ı işgaliyle başlamıştır. Amerika'nın Irak'ı işgali şu anlamdadır; kendilerinden başka söz sahibi olan bir güç bu bölgede olmasın. Nasılsa her türlü gücümüz elimizde var. Dünyada ne yaparsak yapalım bizden hesap soracak bir mekanizma yok. Bunu bildikleri için buraya geldiler. O zamanki ABD Dış İşleri Bakanı hanımefendinin söylediği bir söz vardı, 'Dünyada önümüzdeki dönemde bölgede 22 ülkenin sınırları değişecektir'. Bu sözü hatırlayın. Oldu mu Maalesef oldu. Irak parçalandı, Suriye parçalandı, Yemen parçalandı, Lübnan, Mısır siyaseten parçalandı. Libya fiziken parçalandı. Şimdi bu coğrafyayı yeniden dizayn etme meselesi aslında sadece bir ülkenin ya da bir ülkeler grubunun kendilerince dünyaya hakim olma çabası değil, bir zihniyetin dünyayı getirdiği noktadır dedi.

BATILI TAVIR HİÇ DEĞİŞMEMİŞTİR YA GÖRMEZDEN GELİRLER YA ZALİME DESTEK OLURLAR

Batı dünyasının Filistin'de yaşanan katliama sessiz kaldığını vurgulayan Başkan Kurtulmuş, Bugün geldiğimiz noktada maalesef ortada fiilen, fiziken bir Filistin Devleti'nin olduğunu söylemek mümkün değildir. Sadece Gazze üzerindeki insani bu katliamlar hatta katliamda az kalıyor, katliamı aşan soykırım. Batı Şeria'da katliamlar yapılıyor. İnsanlar zaten evlerinden, yurtlarından ediliyor. Bu noktada hem sorumluluğumuz gereği hem insani ve vicdani sorumluluğumuz gereği her türlü gücümüzü ortaya koyarak Gazze'deki insanlık dışı saldırıların sona erdirilmesi için gayret ve mücadele ediyoruz. Hepimiz can siperhane bir şekilde 8 Ekim sabahından itibaren seferber olmuş, bu katliam nasıl durdurulabilir diye mücadele veriyoruz. Zor bir döneme giriyoruz. Filistin'de gelinen nokta aslında Batı dünyasının yüzünü bir kere daha deşifre ediyor. Dün Auschwitz kamplarında yapılanlar karşısında, Srebrenitsa katliamı karşısında yapılanlar karşısında ve bugün Gazze'de olan bitenler karşısında Batılı tavır hiç değişmemiştir. ya görmezden gelirler ya zalime destek olurlar, ya da mazlumu savunuyoruz diye ortaya çıkarak yine zalime pay biçerler. Hiç değişmemiştir. Tarih böyledir, insanlık tarihi böyledir. Hep başından itibaren hak ve hakikat ölçüsü içerisinde mücadeleler verilmiştir. Ben inşallah bu meselenin sonunda yeryüzünde hakkaniyet sahibi insanların daha gür sedayla konuşacaklarına yürekten inanıyorum. Dünyadaki yaşadığımız bu zulmün sona ermesi için, dünyadaki sistemin değiştirilebilmesinin şart olduğunun altını çiziyorum şeklinde konuştu.