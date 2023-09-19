TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Gaziler Günü'nü Kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gaziler Günü dolayısıyla minnettarlık mesajı yayımladı ve kahramanlara teşekkür etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Malazgirt'ten bugüne milletin, bayrağın, vatanın selameti için her türlü cesaret ve fedakarlığı gösteren kahramanlara minnettar olduklarını belirtti.

Gaziler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımlayan Kurtulmuş, "Gazi Meclisimiz tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazi ve Müşir' unvanı verilişinin yıl dönümünü ve Gaziler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, ahirete irtihal eden gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olanlara sağlık, sıhhat ve huzurlu bir ömür diliyorum. Malazgirt'ten bugüne milletimizin, bayrağımızın, vatanımızın selameti için her türlü cesaret ve fedakarlığı gösteren kahramanlarımıza minnettarız." ifadelerini kullandı.