TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa'yı Kabul Etti

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, Meclis Başkanı Kurtulmuş'un, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'yı kabul ettiği bildirildi.
Kabul, Kurtulmuş'un makamında basına kapalı gerçekleştirildi.
