TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa'yı Kabul Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa'yı Kabul Etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'yı kabul etti.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, Meclis Başkanı Kurtulmuş'un, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'yı kabul ettiği bildirildi.

Kabul, Kurtulmuş'un makamında basına kapalı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika
