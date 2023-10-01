TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: FETÖ kararlarının Türkiye nezdinde kıymeti yok

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "(AİHM FETÖ kararları) Türkiye'ye Türk siyasetine kastetmiş Türk demokrasisine kast etmiş bir terör örgütü lehine alınmış kararların Türkiye nezdinde kıymeti harbiyesi yoktur"

"Kahraman polislerimiz büyük bir felaketin ortaya çıkmasını engellediler"

ANKARA - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye'ye, Türk siyasetine kastetmiş, Türk demokrasisine kast etmiş bir terör örgütü lehine alınmış kararların Türkiye nezdinde kıymeti harbiyesi yoktur" dedi.

Kurtulmuş, TBMM açılış resepsiyonunda konuştu. Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlatan gazeteciye, kahraman polislerin büyük bir felaketin yaşanmasını önlediklerinin belirterek, "Kendi hayatlarını hiçe sayarak, tereddüt etmeden ilk ateş edildikten sonra ateş ederek karşılık verdiler. Biz tabi terörle 40 yıldır mücadele ediyoruz. Ben milletimize bir kez daha geçmiş olsun diliyorum" ifadelerini kullandı.

FETÖcüler ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına ilişkin soruya Kurtulmuş, "FETÖ ile ilgili sıcak odalarda konuşmak kolay. Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesi fantezi değil. Türkiye'nin 15 Temmuz gecesi birkaç saat içinde FETÖcüler istediklerini elde etselerdi, bugün burada resepsiyonu yapıyor olmayacaktık. Böylesine Türkiye'ye Türk siyasetine kastetmiş Türk demokrasisine kast etmiş bir terör örgütü lehine alınmış kararların Türkiye nezdinde kıymeti harbiyesi yoktur" dedi.