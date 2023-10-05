TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Farklılıkları Zenginlik Olarak Görmek İçin Çağrı Yaptı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, farklıların bir yana bırakılarak aynı istikamete gidilmesi gerektiğini belirterek, 'Hepimiz farklılıklarımızı zenginlik aracı olarak göreceğiz ve yeniden güçlü büyük Türkiye'yi kurabilmek için azimle, gayretle mücadele edeceğiz; milli kültürümüz, tarihimiz, köklerimiz de bereketimiz olarak bize ışık verecektir.' dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, farklıların bir yana bırakılarak aynı istikamete gidilmesi gerektiğini belirterek, "Hepimiz farklılıklarımızı zenginlik aracı olarak göreceğiz ve yeniden güçlü büyük Türkiye'yi kurabilmek için azimle, gayretle mücadele edeceğiz; milli kültürümüz, tarihimiz, köklerimiz de bereketimiz olarak bize ışık verecektir." dedi.

Kurtulmuş, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Çankırı Tanıtım Günleri Programı'nda yaptığı konuşmada, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenleri tebrik etti, böylesi programların, sadece bir hemşehri dernekleri federasyonu faaliyeti olarak değil, Türkiye'nin kültürel ve fikri bütünlüğünün ortaya konulması bakından da son derece değerli faaliyetler olduğunu belirtti.

Ülke olarak 81 ilin hemen hemen tamamında son derece zengin bir kültürel geçmiş bulunduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, "Anadolu topraklarından şimdiye kadar 24 büyük medeniyet geçmiş, bunların bir kısmı İslam medeniyetlerinin yıldızı olmuş medeniyetler olarak tarihte yerini almış, ondan önceki dönemlerde de çok güçlü medeniyetler bu topraklarda var olmuştur. Bizim hep söylediğimiz bir şey, 'Kökü mazide olan bir atiyi kurma fikridir.' Yani kökü sağlam olmayan bir ağaç nasıl gelen ilk rüzgarla yıkılırsa bizim gibi büyük milletlerin de sağlam köklerini daha da güçlendirmek gibi bir mecburiyeti vardır. Biz bu anlamda zengin bir tarihi ve kültürel birikime sahibiz." diye konuştu.

Kurtulmuş, hemşehri derneklerinin, faaliyetlerini, sadece "bir araya gelsinler, dostluklarını artırsınlar"dan öte, o güzel tarihi mirası özelikle sonraki nesillere güçlü bir şekilde aktarmak düşüncesiyle yaptıklarını ifade etti.

"Yaren" kültürünün yanı sıra, Çankırı'nın özelliklerini ve kültürünü anlatmak için bir araya gelen bu topluluğun aslında sadece bir hemşehri dernekleri günü yapmadığını, aynı zamanda kökü mazide olmak üzere harekete geçen bu milletin köklerini sağlamlaştırdığını söyleyen Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz millet olarak hiç yerimizde saymadık ve yerimizde saymak bize hiç yakışmaz. Bırakın geriye gitmeyi, Anadolu topraklarımıza geldiğimiz günden itibaren hep ileriye doğru hareket ettik. Orta Asya'dan gelirken de bu millet hep batıya, ileriye, yüksek hedeflere doğru ilerledi. Allah'a çok şükür, bu Anadolu topraklarında varoluşumuzun neredeyse bininci yılına yaklaşıyoruz. İnşallah 1071'in yıl dönümü olan 2071, Türkiye için çok daha güçlü, kökü çok daha sağlam ve dalları geleceğe doğru çok kuvvetli şekilde gelişmiş bir Türkiye'nin yüzyılı olacaktır. Bunun için birlik, beraberlik, dirlik içinde hareket edeceğiz. Milli kültürümüzü geliştirerek sonraki nesillere aktaracağız."

"Sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye"yi kurabilmek için hep beraber mücadele edileceğini vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"İçeride dirliği, birliği sağlam; güçlü bir toplumsal yapı, ekonomisi güçlü bir Türkiye, siyasette, yeryüzünde bütün milli menfaatlerimizi koruyabilen, çevremizde huzurun ve selametin sağlanması için öncülük yapabilen bir Türkiye, dünyada hakkı, hukuku ve adaleti korumanın öncüsü ve sözcüsü olan bir Türkiye istikametinde yürüyeceğiz. Anadolu topraklarını gelecek nesillere çok daha güzel bir şekilde bırakmanın gayreti, heyecanı, azmi ve çalışması içerisinde olacağız.

Bunun yolu, nerede olursak olalım, hangi işi yapıyor olursak olalım hepimizin aynı hedefe oklarımızı atmasıdır. Hepimizin aynı istikamete, aynı menzile yürümemizdir. Hiç şüphesiz, farklı işlerimiz farklı uğraşlarımız farklı alanlarda topluma karşı sorumluluklarımız olabilir ama hepimiz aynı istikamete gideceğiz, hepimiz farklılıklarımızı zenginlik aracı olarak göreceğiz ve yeniden güçlü büyük Türkiye'yi kurabilmek için azimle, gayretle mücadele edeceğiz; milli kültürümüz, tarihimiz, köklerimiz de bereketimiz olarak bize ışık verecektir."

Kurtulmuş, konuşmasının ardından Çankırı Tanıtım Günleri'nin açılışını kurdele keserek gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, etkinlik kapsamında kurulan çadırları da ziyaret ederek katkı sunan kurum ve kuruluşlara başarılar diledi.