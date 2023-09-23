TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Farika Kitaplı Kahve-2'nin açılış töreninde gençliğin önemini vurguladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin açtığı Farika Kitaplı Kahve-2'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin güçlü bir ülke olması için hedefi ve donanımı olan gençliğin yetiştirilmesinin önemine değindi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin açtığı "Farika Kitaplı Kahve-2 Prof. Dr. Aziz Sancar Yerleşkesi Açılış Töreni"nde; " Türkiye'yi yarınlara taşıyacak, daha güçlü bir ülke olarak ileriye götürecek, hedefi, birikimi, bilgisi, donanımı olan bir gençliği yetiştirmek bu milletin en önemli vazifelerinden birisidir. İşte onun için diyoruz ki nasıl geçmişte büyük medeniyetlerimizin merkezinde kitap ve gençlik var idiyse önümüzdeki yüzyılın merkezinde de hiç şüphesiz kitap ve gençlik var olacaktır" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin açtığı "Farika Kitaplı Kahve-2 Prof. Dr. Aziz Sancar Yerleşkesi Açılış Töreni"ne katıldı. Törende konuşan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"TÜRKİYE'Yİ YARINLARA TAŞIYACAK HEDEFİ VE DONANIMI OLAN GENÇLİĞİ YETİŞTİRMEK BU MİLLETİN EN ÖNEMLİ VAZİFELERİNDEN BİRİSİDİR"

"Cumhuriyetimizin ikinci asrına girmeye hazırlandığımız, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile kapısını açacağımız yeni bir dönemin hemen başındayız. ' Türkiye Yüzyılı' olarak adlandırılan, her alanda sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye'nin yüzyılını kurmak boynumuzun borcudur ve bu hedef istikametinde her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye'yi yarınlara taşıyacak, daha güçlü bir ülke olarak ileriye götürecek, hedefi, birikimi, bilgisi, donanımı olan bir gençliği yetiştirmek bu milletin en önemli vazifelerinden birisidir. İşte onun için diyoruz ki, nasıl geçmişte büyük medeniyetlerimizin merkezinde kitap ve gençlik var idiyse önümüzdeki yüzyılın merkezinde de hiç şüphesiz kitap ve gençlik var olacaktır.

"KÜTÜPHANELER, GENÇLERLE GLECEĞİ BULUŞTURAN MEKANLARDIR"

Kütüphaneler, gençlerle geleceği buluşturan mekanlardır. Kütüphaneler, sadece kitap okumanın değil, kainatı okumanın da öğretildiği mekanlardır. Onun için her kütüphaneyi gördüğümüzde, her kütüphanenin açılışına şahit olduğumuzda memnun oluyoruz. Demek ki bu millet, yeniden kendi medeniyet izlerine geri dönüyor ve yeniden orada kitabı, insanı, medeniyeti, gelişmeyi esas alan bir çizgide yürüyüşüne devam ediyor. Gençlerimizin İstanbul'un dört bir tarafında özellikle ilçe belediyelerimiz tarafından yapılan kütüphanelerde nasıl çalıştıklarını, nasıl hazırlandıklarını, nasıl geleceğe ilişkin kendi planlarını yaptığını gayet iyi biliyorum. Farika Kitaplı Kahve-2 de ümit ediyorum ki, Türkiye'ye çok değerli gençler yetiştiren, onların yetişmesine vesile olan fiziki bir mekan olarak hizmet edecektir. Hiç şüphem yok. Öyle inanıyorum ki, buradaki evlatlarımızın arasından gelecek dönemlerde Aziz Sancarlar, dünyadaki sayılı bilim insanları çıkacaktır. Kütüphanenin açılışında emeği geçenlere teşekkür ediyorum, onları tebrik ediyorum."