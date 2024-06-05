TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dünya Çevre Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü ve Çevre Haftası'nı kutlayarak; çevrenin, tabiatın ve tüm canlıların geleceği için farkındalığa vesile olması temennisinde bulundu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Çevre koruma kapsamında, 'Sıfır Atık' gibi tüm dünyaya örneklik teşkil eden projelerle ortak evimiz dünyayı korumak için çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. TBMM'de de bu anlayış ve bilinçle üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye gayret ediyoruz. Bu doğrultuda; kağıt ve plastik kullanımının azaltılması, dijital dönüşümün desteklenmesi, bitki ve canlı popülasyonunun korunması gibi birçok somut adım attık.

Bizler yalnızca çocuklarımıza değil onların da çocuklarına güzel ve yaşanabilir bir dünya bırakmakla sorumluyuz. Çünkü #HepimizinBirDünyasıVar."